楊洛婷自爆曾被舊公司迫整容 拒妥協遭掟入雪櫃 (12:12)

樂隊Dear Jane一連5場紅館演唱會早前圓滿結束，主音黃天翱（Tim）太太楊洛婷帶同一對子女舉牌撐場。望見老公的樂隊每晚獲場內歌迷熱烈支持，她非常感動，今日在社交平台上載Dear Jane的演出照片，以及跟老公的咀嘴相，撰長文分享感受。楊洛婷提到Dear Jane在台上安歌時唱的幾首歌，令她想起Dear Jane 15年來的高低起跌，以及她的一些經歷。

她說︰「曾經有一段時間，我被舊公司不斷無理咁迫我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就範，所以就被人無情咁『掟入雪櫃』，結果我冇工作冇收入。當時我老公就好型咁同我講，佢會用佢嘅所有能力去照顧我。的而且確，我老公絕對有履行佢對我嘅承諾，而幸運嘅係，我精彩嘅主持生涯亦隨即展開。呢個就係我哋愛情故事嘅開始。」

「雖然我一直都好相信我老公，好相信Dear Jane，我甚至可能係佢哋最強大嘅粉絲。但抱歉嘅係，我都有試過喺佢哋低潮時勸過我老公面對現實，甚至叫佢轉變一下佢嘅職業。依家諗番，我好慶幸佢當時冇聽我講，我真係好佩服佢地對理想嘅堅持同毅力！」

楊洛婷坦言Dear Jane每次開騷，她也擔心冇人買飛，因此每次都努力叫朋友買飛支持。「直到今次佢哋話開演唱會撞正我坐緊月好忙，輪到我啲朋友好主動好踴躍、個個追住叫我幫手買飛，連一啲素未謀面嘅人，好似餐廳侍應、幫我整電話嘅師傅等等，都一一走來搵我買飛（我即使再忙都出盡全力幫手答謝大家），我真心為Dear Jane感到無比嘅光榮同驕傲！」

「我真係好愛呢四個男人！喺未來嘅日子，無論世界有幾艱難，我都會繼續support你哋，希望你哋繼續用音樂同樂迷聯繫起來，創造更多大家喜歡嘅故事! 」

（即時娛樂）