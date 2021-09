《與神同行》李政宰主演的Netflix原創劇《魷魚遊戲》全球大熱,高踞Netflix全球及美國收視冠軍,成為韓劇史上第一次。不少香港觀眾覺得飾演主角「成奇勳」的韓國影帝李政宰,跟譚俊彥撞樣,指譚俊彥在劇集《失憶24小時》的髮型,跟李政宰於《魷魚遊戲》髮型非常相似,就連譚俊彥本人也覺得似。

正拍攝無綫新劇《換命真相》的鄧佩儀,在社交平台上載片段,片中的她將一張畫有正方形、三角形和圓形的「邀請卡」遞給譚俊彥,然後以英語問他「Do you want to join the games(你想不想參加遊戲)」。不過,譚俊彥接過卡片後立即擰頭,似乎對劇中的456億韓圜(約3億港元)巨額獎金興趣不大。

