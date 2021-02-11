《007》世界首映｜威廉王子一家四口捧場 見「鐵金剛」 (15:07)

第25部鐵金剛電影，亦是丹尼爾卡特（Daniel Craig）第5度及最後一次扮演經典角色「占士邦」的《007：生死有時》（No Time To Die），受疫情影響，5度延期上映，延遲近年半終於昨晚在英國倫敦皇家阿爾拔堂舉行世界首映禮，除了丹尼爾外及導演福永丞次（Cary Joji Fukunaga）、參與演出的金像影帝雷米馬力（Rami Malek）、《接近無限溫暖的藍》蕾雅絲端（Lea Seydoux）、賓韋素（Ben Whishaw）、娜奧美夏里斯（Naomie Harris）、安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、茱迪丹芝（Judi Dench）外，有份編劇的《邋遢女郎》英國才女菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）及唱主題曲的美國新人王Billie Eilish和兄長Finneas O'Connell亦有到場。至於王儲查理斯和太太卡米拉，以及兒子威廉王子和妻子凱特也現身捧場，並逐一接見劇組。另外，《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa），以及早前贏得美網女單冠軍的18歲英籍少女拉度簡露（Emma Raducanu），亦應邀踏上紅氈，場面異常熱鬧。

（即時娛樂）