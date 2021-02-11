MIRROR精神啟發粉絲追夢 陳卓賢望家長對鏡粉改觀 (16:28)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天出席新車發布會，吸引大批粉絲到場。本身是車迷的Ian即場睇中一輛價值200萬元的電動車，他表示要努力掙錢才買到Dream Car，夢想是有天能擁有不同款式的汽車。

姜濤、柳應廷日前參與拉闊音樂會演出，MIRROR成員均有現身捧場，唯獨不見他，Ian稱當日有工作在身，只好事後上網重溫。他說︰「很開心姜濤真的唱我首《DWBF》﹗他唱得好好，舞蹈跟我的完全不同，我或會在12月的音樂會上唱姜濤的歌。」

傳有家長以孩子只顧追星為由，反對MIRROR 6子12月演出《MOOV LIVE Music On The Road》音樂會，惟音樂會照樣宣布加場。Ian表示︰「這是主辦單位決定，我看報道才知道。我明白家長緊張子女，想他們專心學業，從前爸爸也總叫我少打遊戲機。為令父母不覺得子女浪費時間追星，我們就要成為好榜樣，讓他們看到我們努力做好工作去追夢，用我們的精神啟發年輕人。」

對於音樂會門票被炒至23000元兩張，Ian坦言觀眾當然想看到喜歡的歌手演出，但他身為表演者，就不願見到觀眾花那麼多錢買飛入場。他說︰「我會不開心和心痛！最好有網上直播，讓買不到門票及身在外地的粉絲也能欣賞。我雖然想見到大家，但不鼓勵買黃牛飛，支持只會令風氣愈來愈嚴重。」

（即時娛樂）