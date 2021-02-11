獲馮允謙度身訂做冧女情歌 ANSONBEAN拍MV走勻全港拍拖勝地 (18:00)

近期歌影視三忙的ANSONBEAN（陳毅燊），繼早前推出跳舞快歌《CRUSH（oh no!）》後，第2首主打歌《you made my day》亦登場；ANSONBEAN還如願以償，喜獲同門師兄馮允謙（Jay Fung）為他度身訂做冧女情歌。

ANSONBEAN說：「首歌係Jay Fung寫畀我，好多謝佢寫咗首咁好聽嘅歌，聽demo時已覺得好舒服、好chill、好享受，但我曾經擔心會唔會好難唱呢？怕掌握唔到，但經過練習，加上監製慢慢訓練我嘅技巧，終於錄完呢首歌。」

ANSONBEAN希望將這首新歌送給「豆粉」（粉絲暱稱），他說：「我嘅fanclub剛好成立1年，我希望用呢首歌送畀一直支持我嘅『豆粉』。」

新歌MV昨晚在YouTube首播，為感謝fans支持，ANSONBEAN在MV首播前，於社交網跟「豆粉」打招呼，但因為家中用來開Live照明的燈壞了，家中其他位置光線不足，ANSONBEAN只好走到屋企後樓梯位置開Live，還搞笑地坐在一個盛放着大堆廁紙的紙箱上，之後大家睇完MV，ANSONBEAN回到家中繼續開Live，今次他利用一個已壞掉的雪櫃，利用櫃內的燈作照明，相當搞笑。

新歌MV沒有女主角，雖然令怕醜仔鬆一口氣，卻要面對另一個難題，他說：「MV拍咗兩日，係講我帶住女朋友去勻好多唔同拍拖勝地，但個MV冇女主角，用女友視覺拍攝，我要幻想身邊有一個人，再應導演要求做一啲好sweet好開心表情，拖手鏡頭都要借女工作人員隻手去拍攝，係有啲難度。」

ANSONBEAN先後去了中環摩天輪、旋轉木馬、大坑、觀塘海濱及赤柱聖士提反灣拍MV，全部都是情侶必到景點。當ANSONBEAN去到嘉年華，童心未泯的他，除玩了多個攤位遊戲，更挑戰可以讓天下男友大顯身手的夾公仔機，可惜ANSONBEAN卻無功而回呢！

（即時娛樂）