夏韶聲鄧建明相識逾40年 拍住上11月九展開騷 (19:48)

夏韶聲（Danny Summer）和鄧建明（Joey Tang）今天（29日）現身灣仔，為11月13日在九展舉行的演唱會舉行記者會。Joey表示上次太極演唱會，邀請到Danny Summer擔任嘉賓，當時談到外星人來了地球話題，從而引申想舉行一個概念騷。

Joey與Danny Summer相識41年，他說：「我16、17歲時已被他選中，當他和音，他亦是第1個找我當專業樂手的人，當時我很開心，因我是他的小粉絲。」Danny Summer讚Joey已是香港數一數二的結他手。

訪問期間，二人你一言我一語表現合拍，問他們可會考慮在演唱會加插棟篤笑環節？Joey笑說：「ok喎，我度一度。」他們透露演唱會主題分「離開」和「抵達」兩部分，負責「離開」的Joey表示因疫情關係，已一年半無見在澳洲的兒子，希望憑歌幫大家抒發這兩年見不到家人的情感。

Danny Summer表示在演唱會上不用說話，因故事都寫在他的歌詞裏，而且今次與LED公司合作，屆時觀眾在場內會看到影像，影像亦會跟隨歌曲變化，呈現一個太空視覺效果的演唱會。

（即時娛樂）