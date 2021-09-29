跟裕美似生意伙伴 林作認家中地位低微 冇計劃結婚生B (21:25)

林作狂呻每個月支出很多，又要養車，又要養狗，獲得獎金後已買了一頭狗當獎勵。（劉永銳攝）

林作和女友裕美今天（29日）為香港開電視節目《世界零食開倉戰》錄影，問到林作在日前舉行的拳賽獲得90多萬元獎金如何運用？他表示花了3000多元換花灑，但水力不夠，花灑依然漏水；他又為兩部愛車換冷氣，花了7萬元，裕美插嘴說：「關我什麼事？話拳賽後請我吃飯都未兌現。」

問他如何獎勵女友？他呻每個月支出很多，又要養車，又要養狗，獲得獎金後已買了一頭狗當獎勵，他說：「現在家中有4隻狗，不得安寧，我們和狗同睡，睡覺時牀上牀下都大戰。」他承認自己在家中地位極低微，故盡量不留在家中。

問到裕美最想林作送她什麼禮物？裕美別無所求，只希望林作給回訓練拳賽時，她管接送的油錢，「每2、3天入油一次，每次1000元」。

對女友的追討，林作表示沒問題，數目不大，「家中有很多東西壞了要更換。（要換埋女友？）我們不似情侶，較似生意伙伴，簽股份合約。（何時簽婚書？）沒有計劃，因為不打算生小孩，喜歡養狗多些」。

裕美是否想結婚？她說：「想嫁個靚仔。（林作不靚仔嗎？）你說呢？他眼耳口鼻都要執（整容），我喜歡金城武，他好難達到，他無得執，無得執！」

（即時娛樂）