孖DJ麻利細數最愛動畫 恆仔@ToNick唔識「入樽」冇偈傾 (17:35)

趙善恆和麻利在節目中細談最愛動畫。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」最近推出清談節目《同煲同BLOW》，由商台DJ麻利擔任主持，每集邀請不同嘉賓探討煲劇話題，頭炮嘉賓有樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔），身為動畫迷的他坦言自小深受日本動畫影響，入行後無論音樂作品抑或執導電影，都充滿濃烈熱血動畫感！

在節目中，麻利與恆仔惺惺相惜，2人同是狂熱動畫迷，更是《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》的頭號粉絲。不過數到恆仔的童年回憶，必定是《男兒當入樽》，他說：「細個真係會坐定定等電視播，返到學就會同同學傾劇情，冇睇過嘅真係唔可以做朋友，不過仲記得總有啲朋友，因為率先睇咗漫畫版，就會劇透晒，好乞人憎㗎！」

恆仔除了煲動畫外，更收集不少動畫角色模型公仔，為了讓「寶貝們」有安樂窩，他不惜「拆房」安置它們。恆仔表示：「自己儲落太多Figure，妹妹搬走後，我索性打通間房，放咗兩個櫃放公仔。」

受日本動畫文化影響的恆仔，在音樂及電影作品中，注入動畫主角信念與氣魄，將「熱血魂」蔓延下去，恆仔說：「好多熱血動畫真係深深影響咗我，直頭係入咗血一樣，自己作歌或執導嘅電影都受動畫啟發，希望透過作品再去啟發其他人。好似《一秒拳王》咁，入面嘅音樂、角色塑造都受到好多唔同嘅動畫薰陶。」

（即時娛樂）