《廉政狙擊》煞科 跟吳卓羲兄弟情昇華 黃宗澤讚蔡思貝轉數快 (19:00)

王浩信（左起）、吳卓羲、黃宗澤、蔡思貝、黃智賢和陳展鵬合演的邵氏網劇《廉政狙擊》日前煞科。（大會提供）

邵氏網劇《廉政狙擊》拍攝近4個月，日前在油塘拍攝煞科戲，當晚演員有黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信、陳展鵬、黃智賢及蔡思貝等。完成最後一場戲，眾演員偕邵氏高層樂易玲、導演黃國強、曾敏珊開香檳慶祝。

Bosco與Ron合作無間，該劇令二人兄弟情再昇華，現場所見他們雞啄唔斷。問到會否不捨得對方，Ron笑言：「點都要分開吓㗎喇，之後大家各有各忙，相信好快會再見面。」Bosco則說：「其實我哋兩個成日都見，以前喺TVB時候合作唔多，反而出咗嚟之後合作多咗，差唔多年年都見面。」

今次拍攝該劇Bosco表示與蔡思貝友情更進一步，他讚思貝轉數快，Bosco表示：「有時大家對稿，突然有新想法，她都立即接應得到。」對於獲Bosco激讚，思貝開心說：「初次與Bosco拍戲，自己也有點緊張，對住他會怕醜，經過幾個月合作後，默契愈來愈好，很有火花。」

王浩信則表示：「終於煞青了，今次好開心可以與兩位師兄（Bosco及Ron）合作，此外還有胡定欣及黃智雯，劇中講述我們5人從小一起長大的，因為大家認識很久，拍攝時已有默契及火花。」

黃智賢在劇中演大反派，與Ron有不少「父子」戲，他笑言今後會掛住Ron，希望下次合作能拉近彼此距離。他又表示很高興能與團隊合作，並喜見老朋友羅霖。

（即時娛樂）