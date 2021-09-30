亞視數碼媒體遭申請清盤 亞姐冠軍陳美儀：一直信任公司 (20:45)

以OTT（Over-The-Top）網絡電視方式營運的亞洲電視數碼媒體有限公司，早前遭兩間公司申請清盤，日前於高等法院進行聆訊。亞視方面不反對清盤，卻因為債權人未準備好在政府憲報及中英文報章刊登清盤呈請書，故法庭批准押後至10月27日再訊，預計屆時將正式頒布清盤令。

亞洲電視控股有限公司就事件發出聲明，內容如下：「亞洲電視控股有限公司將對集團旗下的媒體業務進行重組，並將加大投放，發展媒體業務版塊。集團旗下亞洲電視數碼媒體有限公司的狀況，並不影響集團整體媒體業務的發展。集團將一如以往，全力支持亞洲電視品牌的發展，並致力為全球華人社會帶來全面而多元的媒體平台及優質的娛樂節目。」

3位出爐亞洲小姐香港區冠軍陳美儀、亞軍袁群有及季軍梁欣娟受訪時，表示對有關報道並不清楚，但異口同聲稱不擔心公司營運情况受影響，有信心高層適當處理。雖然她們暫時未收到比賽獎品，但不會主動追討，因為亞姐競選歷史悠久，承諾送出的獎品不怕收不到。問到有否向高層陳偉傑了解公司目前情况？陳美儀說：「沒有問，因為一直很信任公司，管理層有什麼都會公布，大家保持密切溝通，就如大家庭一樣好warm！」

3人已簽約公司入行發展，但沒有透露年期。陳美儀稱公司將安排她去電影試鏡，以及斟洽擔任珠寶品牌廣告代言工作，稍後她準備為馬來西亞的大型演出錄播琵琶演奏。袁群有亦聽聞亞視可能安排她們到馬來西亞發展，她直言感興趣。梁欣娟好有信心憑她們3人再加薛影儀，可以吸引更多老闆將更多資金投資亞視。

（即時娛樂）