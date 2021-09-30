李克勤新歌玩復古情懷 上架3天播放率極速破億 (21:31)

李克勤成為《中國好聲音2021》導師，雖然是新加盟導師，但憑幽默風趣的魅力及赤誠態度，贏得一眾學員愛戴，亦深受觀眾及網民歡迎。

近日克勤跟以抖音名曲《大風吹》而爆紅的內地新潮音樂人王赫野合作，推出充滿1980、1990年代香港曲風的作品《秒針》，大玩復古情懷。

克勤表示新嘗試是要突破自己，「李克勤係一個乜嘢都想嘗試嘅歌手，想嘗試新嘅嘢，亦都想嘗試唔同製作班底、唔同合作伙伴，李克勤唔係一定要一貫用開嘅製作班底、曲式或者做法先得」。

向來對自己歌曲參與度甚高的克勤，今次卻放手不管，他解釋：「今次冇出過半點意見，完全係將李克勤配合佢哋做法，我想做一次比較貼地嘅做法，所以要放低香港歌手做國語歌包袱，而去做一首這類型嘅歌。」

對於跟王赫野合作，克勤笑稱是「天方夜譚」，「同王赫野係第一次合作，我諗我哋喺年齡同資歷方面，差唔多係最遙遠嘅合作。因為我入咗行30幾年，佢只係3個幾月，係一個完全天方夜譚式嘅合作，但我覺得既然係緣分，就唔好諗咁多」。

歌曲上架短短數日，在播放平台已達逾億播放率，克勤表示找對曲風：「歌曲上架後好短時間，就已超過咗一億次嘅播放次數，呢個係極快嘅結果，亦都證明呢一類有少少洗腦式嘅曲風，喺一啲手提電話短視頻裏面係好啱數去用，呢個亦係我哋有呢個合作嘅主要原因。音樂係應該有無限可能，本住呢個精神去做，乜都試吓。」

（即時娛樂）