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61歲鍾楚紅崇尚自然美 簡單配搭撐老友蔡瀾書法展 (21:57)
文章日期：2021年09月30日
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鍾楚紅撐老友蔡瀾書法展，風采依然呢！（微博圖片）
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61歲鍾楚紅日前出席老友蔡瀾舉行的展覽「蔡瀾書法派對」，鍾楚紅在社交網貼相，向來崇尚自然美的她毋懼素顏示人，亦沒有戴帽及太陽眼鏡遮掩，只以簡單配搭，身穿T恤襯牛仔褲撐老友場，風采依然，氣質高雅。
（即時娛樂）
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