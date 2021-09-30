61歲鍾楚紅崇尚自然美 簡單配搭撐老友蔡瀾書法展 (21:57)

61歲鍾楚紅日前出席老友蔡瀾舉行的展覽「蔡瀾書法派對」，鍾楚紅在社交網貼相，向來崇尚自然美的她毋懼素顏示人，亦沒有戴帽及太陽眼鏡遮掩，只以簡單配搭，身穿T恤襯牛仔褲撐老友場，風采依然，氣質高雅。

（即時娛樂）