張繼聰跟謝安琪婚後育有一對仔女,大仔張瞻14歲,細女張靖亦已經4歲。昨晚(29日)阿聰在社交網貼了囝囝彈結他短片,他坦言兒子由細到大都沒有興趣學樂器,不過張瞻昨晚見到爸爸阿聰練結他,便問爸爸可否教他彈結他,阿聰立即答應,他寫道:「It makes my day!希望佢長大之後,音樂,可以成為佢人生其中一位伴侶,So proud of my boy!」同樣已為人父的岑珈其則留言:「應該有心儀對象。」

阿聰今晚(30日)在Instagram貼了和囡囡到旺角拍拖的片段,片中邊拖住囡囡行街邊拍片,當他拍到張靖時,她立即在鏡頭前騷出手中玩具,相當可愛呢!

