盧瀚霆公開《Megahit》MV花絮︰拍攝難度比跳舞拍劇高 (15:11)

Anson Lo表示欣宜在MV中予他高貴及有錢的印象。（YouTube片段截圖）

Anson Lo坦言拍攝這個MV的難度比跳舞及拍劇高，埋位前與排舞師Rock Sir綵排了10幾次。（YouTube片段截圖）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo），早前推出新歌《Megahit》，MV在官方頻道上架個多星期已有超過227萬次點擊，非常厲害﹗

Anson Lo日前在其YouTube頻道上載MV的花絮片段，分享拍攝感受。他坦言拍攝這個MV的難度比跳舞及拍劇高，因為要有演技之餘，又要做出舞蹈動作，拍子及歌詞亦要準確，對他來說十分困難，因此與排舞師Rock Sir綵排了10幾次才埋位拍攝。

《Megahit》MV有不少嘉賓參與演出，包括排舞師Rock Sir、鄭欣宜、ERROR成員何啟華（Dee哥）、「小薯茄」成員麗英及鄭中基。欣宜自言在MV中飾演乞人憎的女人，Anson Lo卻說對她的印象是「高貴」和「有錢」。

麗英在MV中被Dee哥綁架。Dee哥拍攝時，麗英笑言在鏡頭後為他跳應援舞，惹來Anson Lo呷醋，對他們笑說︰「夠喇﹗你哋﹗」麗英又主動要求加戲，希望能有自己暈低獲Anson Lo送吻的場面。

提到鄭中基，Anson Lo坦言從前看過不少對方演出的戲，也聽到他不少歌，因此跟他首次見面心情忐忑。

片段尾聲時，Anson Lo提到MV在一個油站內通宵拍攝，因為要跟時間競賽，要在早上近7時避開日光拍出夜晚的感覺，因此很大壓力。他說︰「我拍完MV後要出席活動，完全沒時間睡覺，如果能有時間洗澡已經很感恩。」

（即時娛樂）