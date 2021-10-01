47歲李樂詩確診乳癌 接受逾8小時手術保命 最放心不下3名年幼兒子 (16:02)

現年47歲的李樂詩（Joyce），2008年與美籍華人Ted Lee結婚後育有3名分別12歲、9歲及4歲的兒子，一家五口生活幸福。

由於胞妹患上乳癌，Joyce有定期接受檢查，不幸地今年8月也確診，兩邊乳房最少有5個腫瘤，情况雖嚴重，卻幸好屬初期。她考慮一天後決定接受切除兩邊乳房的手術，目前仍在休養中。

她接受《明周》訪問時，回憶當日得知患上乳癌後一時未能接受，步出診所後心想「不知道剩下多少個月命」。Joyce當時情緒很低落，但同時又要令自己冷靜去處理，而且最放心不下3名年幼兒子，幸丈夫一直在身邊陪伴。

Joyce和家人、朋友傾訴後決定坦白跟3個兒子說出病况，告訴孩子自己的問題，要接受手術，有幾天不在家。她說︰「小朋友知道我身體有問題後很震驚，因為我從沒離開過他們。我做完手術後，向他們解釋我有癌症，他們就想起電影《黑豹》的演員卓威博士文也是因癌症而死。我說我有癌症，但我沒有事。」

手術歷時8個多小時，Joyce休息了一個月，目前精神狀態好好。她說︰「我下午1時半入手術室，至晚上10時才出來。麻醉藥過後，老公見到我的臉青到綠色，他很驚，不知發生什麼事。醫生叫他不用擔心，說打了色素入我身體，過一段時間會回復正常。」Joyce現在戒吃蝦蟹，燕窩及豆漿也少吃，多飲清淡的湯水及吃有機的雞肉。她說雙手至今未能舉高過頭，但她每日也做少許運動，有麻痺感覺，身體要慢慢恢復。

（即時娛樂）