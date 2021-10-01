陳貝兒走訪海南省熱帶雨林 了解原住民脫貧脫單勵志故事 (17:49)

陳貝兒探訪另一位黎族人符小芳，了解她發展有機農業的經過。（大會提供）

陳貝兒到訪符桂海的獨立屋新居，細聽他與妻子小婷的故事。（大會提供）

無綫節目《無窮之路》明（10月2日）晚播出第7集，主持陳貝兒走訪全國僅餘的其中一個熱帶雨林，海南省白沙黎族自治縣的鸚哥嶺。

住在鸚哥嶺的市民睇病難、返學難，出城的路途崎嶇，而且處處懸崖峭壁，彎急路窄。黎族原住民之一的符桂海多年來過住靠山吃山、自給自足的生活，幾乎與世隔絕。村內的女性寧願嫁出去，也沒人願意嫁進深山，53歲的他至今仍然單身。

陳貝兒遊歷熱帶雨林，坦言眼前只有山和樹，熱到呼吸也困難，明白為何沒有姑娘想留下來。

經過多年部署，海南省政府於白沙縣城附近建了一個安置區，讓黎族高峰村全村百多戶人搬遷，不但為村民帶來安居之所及經濟資助，更令符桂海實現成家立室的夢想。符桂海終於追求成功，與他朝思暮想的張小婷有情人終成眷屬。

另一位黎族農民符小芳，家裏世代靠種植價值偏低的農作物維生。她在一次機緣巧合下想到有機農業，決定將幾萬元的畢生積蓄購買裝備，又游說其他農戶一起加入，成立全海南第一間有機茶農合作社。

符小芳在「有機」路上遇到很多困難，在等待歐盟認證的10年間曾面對資金周轉問題，幸獲政府的免息貸款渡過難關。符小芳的有機茶園終於得到中國、美國及歐盟的有機認證，出產高級有機茶，暢銷全國各地。

陳貝兒到訪茶田，聆聽符小芳細說奮鬥經過，又學習耕種有機茶的技巧，採摘有機茶葉，體驗農民的工作。

（即時娛樂）