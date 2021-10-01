郭偉亮爆老婆葉佩雯講完唔算數 崔碧珈愛收零食多過花 (19:56)

郭偉亮（Eric Kwok）、崔碧珈、林欣彤錄影香港開電視節目《世界零食開倉戰》。

Eric Kwok品嘗全世界最貴、來自厄瓜多爾、每塊價值2000元的朱古力。他大讚這款朱古力很美味，而且非常珍貴，講究產地、年份及編號，每年限量生產，賣一片少一片。他打算趁節目買給愛吃朱古力的太太葉佩雯品嘗，但又怕預早說出來會未能兌現。Eric Kwok強調未試過做出沒「找數」的事，反而葉佩雯曾承諾隔天帶狗外出散步，卻一次也沒做過。

他說︰「全是我負責，因為那隻狗仔只跟我。她投訴因為狗仔初回家時，是我放牠離開狗籠，說下次再養新狗要我離家3日，讓她和狗仔獨處。那隻狗仔非常黐身，我作歌時，牠會在旁坐着。如不理會牠，我會非常內疚。」

崔碧珈最愛吃零食，會購入世界各地零食獨自品嘗。她說︰「我可以同時打開10幾包薯片，也試過一口氣吃4盒家庭裝雪糕。不過，我很有定力，開工前10日會戒吃零食及做運動回復身材。（瘋狂吃零食不怕嚇壞男友？）我目前單身，也不會跟男友分享。（男仔送你零食比送花好？）零食實際很多。」

林欣彤自言不太愛吃零食，去年為減肥曾9個月沒吃零食。她透露之前用錯方法減肥，節食令身體虛弱，人又怕冷和不開心，現在靠均衡飲食及適量運動來保持身材。

提到她日前透露入廚時燒燶頭髮，林欣彤說︰「我已不是第一次未熄火就進行清潔，結果燒燶頭髮，超低能又搞笑﹗大家不要烹調時清潔，非常危險。」

（即時娛樂）