葉蒨文「登六」享受優雅變老 曬銀髮照：跟Lam像雙胞胎 (21:13)

葉蒨文（Sally）昨日（9月30日）60歲生日，正式「登六」。她的丈夫林子祥（Lam）身在內地工作，她跟繼子林德信、李幸倪、李樂詩慶祝。Sally在社交平台上載多張一頭銀髮的自拍照，笑容滿面。她撰長文跟大家分享感受：「今（昨）天我悠然邁入了以6字開頭的歲月！大腦一片空白！我所能想到的是對上天，對你們每一位，對親愛的家人，對不可思議的朋友們 —— 對生命所贈與我的這一切 —— 所懷有的深深感激。我們所生活的星球如此美麗，實在有太多太多需要去感謝、感激，去敞開心扉擁抱。

60年過去了，我也曾經追逐過很多，在每月每週每日每分每秒中，經歷了生命可能賦予的幾乎所有激動和起落，而如今我意識到，自己真正渴望和想要的，只是一個簡單的微笑，溫暖，理解，一個暖心的擁抱，一通電話，或者現在更流行的，問好的一條短信.. 一個健康強壯的身體，很多很多笑聲，連結，交流，愛，愛，以及，愛。無論我們遇到怎樣的狀況 —— 下雨、雷電、抗議、疫情，一直要謹記於心的是，無論如何，這一切終將過去；在最困難或最開心的時刻，我們都能握住身邊人的手，並從中找到最大的安慰或共鳴。能得此幸運，在如此短暫的一剎，來到地球做她的尊貴旅客，我知道還有太多東西需要學習，感覺自己必須不斷學習成長，才能成為最好的自己。」

她表示：「我也想和你們分享真實的自我——外在與內在，容貌及心靈！我只想做完完全全的，真正的自己！希望你們能夠接受這樣的我，白頭髮，和可愛的皺紋！Lam很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎！我不知道我的整個自我會從這裡走向何方，但對接下來身心將會經歷的所有自然旅程，我真心期待… 就好像大自然一樣，她接受並擁抱一切如它們本初的樣子！」她享受優雅地變老，有意識地努力在每天做到自己的最好，也成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每日。

（即時娛樂）