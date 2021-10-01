葉晴晴《尚有一堆理由顯出我優秀》 兼顧家庭事業大難關 (22:15)

Robynn（葉晴晴）脫離舊公司及組合Robynn & Kendy成員身分後，繼續在樂壇發展，成為獨立歌手後第一首廣東歌《尚有一堆理由顯出我優秀》 ，是她這幾年的心路歷程，要學懂如何家庭和事業兩兼顧，她坦言比想像中困難。Robynn形容《尚有一堆理由顯出我優秀》是自己新的一章，看到前路有很多可能性，不需要如過住有限制，會以新人身分和心態繼續闖這條路。當了媽媽和獨立音樂人，她覺得很多事可以重新開始過，繼續追尋夢想，相信自己。

她形容當媽媽如當船長，有很大責任，對她來說在家庭和工作中取得平衡是個很大難關，仍未找到平衡點。她產後頭6個月最辛苦，要照顧BB，懷孕到坐月在疫情下度過，盡量不出外，成個世界圍住BB轉，直至打了疫苗才夠膽出來工作。她重投工作獲老公支持，還有音樂人朋友馮允謙及Dear Jane主音Tim（黃天翱），給她很多力量。

她的女兒Naomi（小糯米）已11個月大，她曾因湊B受盡媽媽手困擾，有一段時間彈不到結他，接受針灸和刮痧等冶療，但她有女兒很開心，和老公有考慮生多個弟弟或妹妹陪小糯米，但先調理好身體再考慮。

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（即時娛樂）