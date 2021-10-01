菊梓喬怕緋聞唔敢Tag吳卓羲 泳兒踩裙尾差點跌倒 (23:07)

【今晚直擊】泳兒、菊梓喬、蘇永康為《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十二周年文藝晚會》演出，菊梓喬唱兩首大會揀的歌曲《我和我的祖國》和《但願人長久》。問她現在深夜還有否收到變態短訊？她說：「仍有，最變態是裸體男性器官相，好驚。」之前吳卓羲在社交平台Tag她鬧出緋聞，她表示沒有Tag對方，因她很少玩社交平台，見大家反應那麼大更加不敢Tag ，以免搞大件事。會否請吳卓羲看她演出？她指留待自己演唱會先，如果合唱要看對方收幾多錢，可能收好貴。不怕再傳緋聞？她笑言：「他唱得好聽就請，我覺得他的《紅蝴蝶》很好聽。」

泳兒穿長裙演出時踩到裙尾差點跌倒，幸有驚無險，她說很久沒有著得這麼斯文，一時未能適應。她最近工作忙，男友生日也沒時間準備，未買禮物，未訂到枱吃飯，如果訂不到唯有親自下廚，但她形容自己的廚藝是暗黑。

蘇永康早前返內地工作兩個月，預計明年再到內地工作：「對我而言最大困難是要隔離，希望遲些可以通關，稍後亦可能赴新加坡開騷，當地疫情都嚴重，我將會接種第三針疫苗，家中有老有嫩，穩陣一點，要工作冇辦法。」

（即時娛樂）