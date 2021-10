楊茜堯(前名楊怡)、羅子溢(前名羅仲謙) 2011年因合作劇集《On Call 36小時》而邂逅,至2016年結婚組織家庭,去年4月誕下女兒羅翊心(小珍珠)。

今天(10月2日)是兩人結婚5周年的日子,楊茜堯在社交平台上載她與羅子溢在沙灘上的合照。赤膊上陣的羅子溢在照片中孭住老婆,兩人望鏡露出甜蜜的笑容。楊茜堯在照片上寫上「LOVE YOU」及「那就在一起 晨曦與落日」。

她在照片下中英夾雜寫着︰「Happy anniversary﹗Thanks for being in my life﹗(周年快樂﹗謝謝你在我的生命中出現﹗)兩個人相愛,不是因為你多喜歡對方的優點,而是你能否容忍對方的缺點,夫婦相處之道。不經不覺又一年,5周年快樂,相識至今10年。我們都要身體健康喔﹗」

