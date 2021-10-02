《星空下的仁醫》10‧18首播 鄭嘉穎戴小熊帽𧨾細路勁搶鏡 (16:57)

身為兩子之父的鄭嘉穎，指馬國明將來當了爸爸後就會知道小朋友是要𧨾的。（大會提供 / 明報製圖）

馬國明在宣傳片中請手術牀上的小病人幫忙，一同打敗病魔。（大會提供）

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢（前名羅仲謙）等，主演的無綫台慶劇《星空下的仁醫》將於10月18日晚首播。

無綫昨晚播出劇集首條宣傳片。片段一開始是關於兩名星際使者的動漫故事，旁白女聲說︰「傳說有兩名星際使者擁有無窮力量，他們肩負拯救人類的使命，與黑暗戰鬥，為這個世界帶來光明與希望。」

故事說到大半，鏡頭變為真實的手術室場景，原來何依婷正對手術牀上的小朋友說故事。此時，穿上醫生袍的鄭嘉穎及馬國明推門而入，請牀上的小朋友幫忙完成任務，與他們合力打敗病魔，創造奇蹟。

兩人雖同樣穿上醫生袍，但鄭嘉穎戴了七彩小熊帽，逗小朋友時又非常投入，非常搶鏡﹗宣傳片的彩蛋部分，馬國明一臉疑惑問︰「說我們勁過超人，會否誇張了點？」身為兩子之父的鄭嘉穎答︰「小朋友是要𧨾的，你將來當了爸爸就會明﹗」

鄭嘉穎、馬國明在拍攝宣傳片期間接受無綫娛樂新聞台訪問。馬國明表示拍攝手術室戲不簡單，要花很多時間拍攝，比拍攝動作戲的時間更長。他說︰「每個步驟也要很細緻地拍下，而且有醫生監場，我們每個動作和程序也不能出錯。」

提到他們自《鐵馬尋橋》後相隔11年再合作，馬國明說︰「跟認識已久的朋友合作，默契很快回來。」鄭嘉穎補充︰「他很久之前已在說，我們這班演員有沒有再合作拍劇的緣分。我希望能拍喜劇，開心點，不用那麼辛苦。」

（即時娛樂）