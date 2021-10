MIRROR成員柳應廷(Jer)和女友Kelly拍拖多年,感情穩定。

Kelly近日在社交平台上載5年前和男友去日本旅行的照片放閃,並留言︰「嗰陣時去東京迪士尼係15周年,依家眨吓眼就20周年,我相信大家喺呢個地方感覺都冇變到,依然單純,可愛。一直以來都係一個好感性嘅人,好多時候都會直接將嗰份情緒表達出嚟。經歷越多,越收埋自己,從來都唔想發生喺自己身上。今晚情感盡現,因為睇到一條小小嘅片段令我諗起大家嘅所有回憶。多謝你﹗If we believe in the fantasy, It will carry us away, carry us away. You and me, makin' memories today.」

大批柳柳粉(柳應廷粉絲暱稱)留言送上祝福,留言「柳爺柳嫂要幸福快樂」、「柳嫂要同柳爺一直幸福下去喔」等。

(即時娛樂)