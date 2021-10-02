吳若希姊弟檔玩《思家大戰》 鼓勵細佬吳梓楓拍拖 (22:25)

吳若希和弟弟吳梓楓、周柏豪、連詩雅、鄭融等錄影李思捷主持節目《思家大戰》。吳若希17歲弟弟吳梓楓簽約模特兒公司後首次出席活動，坦言面對傳媒緊張手震。他還笑說：「擔心贏不到，家姐罰我返屋企洗廁所。」吳若希表示事前沒有教弟弟如何面對傳媒：「他快18歲，大個仔，無需理會。」她更鼓勵弟弟拍拖，會成長不少。吳梓楓承認現在懂得照顧家人和身邊朋友。

周柏豪消瘦不少，他說與湊仔無關，是他數月前覺得自己肥了很多，夜晚戒吃澱粉質減肥，但現在覺得過瘦。他表示兒子有媽媽和外母幫手照顧，他舒服很多，可以多陪女兒玩，女兒沒有呷弟弟醋，還愈來愈惜弟弟，但都需要特別呵護。連詩雅在旁一臉羨慕說好sweet。問她恨生小孩？她說自己一直喜歡小朋友。但問她何時結婚時，她轉話題：「我都想減肥，之後演出新劇，講我好辛苦掙錢養家，導演要求我不施脂粉 ，想外形更加瘦，柔弱一點。」周柏豪透露10月底可能往內地拍劇數月，坦言不捨得離開子女，並會錯過女兒兩歲生日、兒子百日宴、與太太結婚5周年紀念日。他希望稍後通關簡單一點，可以抽時間返港和家人共度。

（即時娛樂）