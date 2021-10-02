回應香港轉變被主持打斷話題 黃秋生怒飆：尊重一下好嗎 (21:27)

黃秋生主演電視劇《四樓的天堂》日前在台北電影節首映，招待會上被台灣傳媒問及香港轉變的睇法？秋生回答時被主持打斷，他氣得說：「我最討厭這種，好像我會講什麼似的... ...尊重一下可以嗎？」全場嚇呆，主持人向他道歉。

有傳媒問秋生：「近年台灣、香港兩地跑，認為香港有何改變？」他說：「對香港的改變是不敢想了，不敢想，還要想什麼？」他再向傳媒了解是否想問他對香港改變的想法?接著他說：「你覺得還可以有什麼想法呢？因為已經變得非常陌生了，所以你對... ...」秋生話未說完，主持突然說：「不好意思，先接下一題。」他感突然「吓」了一聲，頓時黑臉，說：「我最討厭這種，好像我會講什麼似的。你讓我把這個問題回答之後再下一個可以嗎？尊重一下可以嗎？」秋生繼續回應該傳媒的問題，說：「就像是平常見到的親人，每天看到他都是一個樣子， 有一天你回家看到是另外一個人， 這種感覺 ，就不可能有什麼感想。」

他消氣後繼續回答有關劇集拍攝的問題，並讚賞劇組很專業，是正經的藝術工作者，合作很開心。他又稱知道女主角謝盈萱是「舞台劇女神」，雖然起先演出有點不穩，但越演越好，很有魅力。秋生提到香港沒有工作，難得劇組那麼遠跑過來給他工作，非常感謝他們。問他會否接演台灣電影？他說：「繼續有工作的話，那最好，其實不會特別去分台灣電影、電視，什麼都能做，如果有一個那麼好的導演（指陳芯宜），就更好了。」

（即時娛樂）