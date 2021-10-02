佐治告別《開心速遞》 張明偉有富爸爸陪入馬場散心 (23:00)

張明偉憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演佐治（George）成功入屋，但早前突然宣布離開劇組，並預告今晚（2日）會播映他在《愛》劇的最後戲分。今日他在社交平台上載George的黑白造型照片，寫道：「溘然長逝。說了再見，約定再見，今晚8點見！來生再見，Ciao。」網民說不捨，有留言：「沒有George的天才聯盟補習社會點呢？」今晚播映的《開心速遞》劇情只是補習社日常，沒有交代George離開。

張明偉早前被停工作，有估計跟他到元朗信義中學門外自彈自唱Dear Jane歌曲《銀河修理員》有關。他自嘲：「入咗雪櫃成個月，比我想像中更加冰凍」 近日他出席品牌活動透露未正式離開無綫，還有數月合約。他趁這段時間陪家人，日前跟律師爸爸張永森入馬場，留言：「原來咁大個仔第一次陪爸爸入馬場，有得食有得拎，happy family day！」張明偉有個富爸爸，富裕家庭成長，爸爸張永森2016年獲頒授銅紫荊星章，明偉的哥哥也是律師，而媽咪是英文老師。明偉畢業於美國名牌大學加州大學洛杉磯分校（UCLA）的傳理系，被形容為「富二代」。他曾在訪問中提到家境富裕，說知道自己好幸福，但這也是一個標籤，無論富二代或屋邨仔也有各自的辛酸經歷。張明偉因為喜歡音樂，畢業返港為找機會入行而加入無綫由低做起，應徵幕後PA，後來獲轉介報讀訓練班轉幕前發展。日前他透露未來會專注發展音樂事業及其樂隊Charming Way。

（即時娛樂）