Anson Lo人氣勁爭男歌手獎 謙稱未夠資格 (23:52)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）繼《不可愛教主》後，不夠3個月再度推出新歌《Megahit》，以擅長跳唱曲風為賣點，加上超洗腦的歌詞和旋律，隨即成為熱爆歌曲，MV點擊已逾240萬。Anson Lo對此成績感到意料之外，很感動。

對於今次邀得黃偉文（Wyman）為《Megahit》填詞，Anson Lo非常榮幸，是他鼓起勇氣去問，獲Wyman一口答應。由於他堅持保留所有英文「象聲字」，Wyman形容是近10年最難寫的作品。Anson Lo不好意思說：「辛苦他了，多謝Wyman很惜我，當我是小朋友去呵護，很遷就我，滿足我想要的效果。」

他構思MV花盡腦汁，邀請鄭中基、鄭欣宜、何啟華（Dee哥）、麗英客串，Anson Lo多謝幫手，鄭中基是花姐（黃慧君）出手邀請，當日拍MV時見到鄭中基，他緊張到手震腳震，腦內一片空白，當時他要拍單眼鏡頭，結果愈緊張愈眨不到，最後拍了6、7個take。

Anson Lo今年歌視雙收，演出港版《大叔的愛》受歡迎，新歌又有好成績，他感到驚喜。人氣旺盛是否有信心爭奪叱咤「我最喜愛的男歌手」？Anson Lo謙虛表示無想過，亦未夠資格，很多前輩和同輩實力都比他好，作品受歡迎已開心，不會多想獎項。

早前姜濤在活動暈倒，Anson Lo似擔心到喊。他說當時擔心姜濤的身體，可能太緊張大家覺得他好激動。他跟姜濤說說健康最重要，無論作品或幕前演出有多好，沒有健康都行不遠，要照顧好自己身體。

（即時娛樂）