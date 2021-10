MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo),早前為時尚品牌拍攝爆肌廣告相,引來全城哄動。

Anson Lo昨天在社交平台上載拍攝時的花絮片段,並留言「Hope you all had a great day」,吸引大班粉絲留言「Too hot to handle」、「全世界嘅心都畀你偷晒」、「教主完美到無得頂」「教主做gym練出嚟嘅努力,身形好靚,好charm好有型」、「你又要我哋幾多晚瞓唔着」等。

劇集《大叔的愛》中的另一半呂爵安(Edan)留言「.....」,被大批粉絲取笑他是「呂醋安」,見到Anson Lo公開騷肌片即時呷醋和嬲。

