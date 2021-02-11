楊卓娜月入6000「老笠」楊茜堯買樓 持貨19年升值500萬 (13:53)

楊卓娜表示單位至今已升值500多萬，但她們未打算放售。（無綫電視網上視頻截圖）

楊卓娜在最新一集《我要做業主2》中，分享當年如何跟妹妹楊茜堯夾份買樓的經歷。（無綫電視網上視頻截圖）

楊卓娜在最新一集《我要做業主2》中，分享當年與妹妹楊茜堯（前名楊怡）合資買樓的經驗。

2002年，兩人以200幾萬購入將軍澳一個700呎單位，每月將三分之二的收入用來供樓，非常辛苦。楊卓娜回憶當時向母親借少少錢，付樓價的5%做首期，就購入單位做業主。

提到當時她提議買樓時楊茜堯的反應，楊卓娜表示︰「她說不要，因為她要很多錢買衣服和應酬。我說要買樓時已和媽媽計清楚如何用錢，阿妹聽完後說︰『你有沒有計過我如何用錢？』我也替她計過，錢放在銀行沒什麼利息，拿出來買樓，10年很快過去，之後就會很開心。她也有聽，因為我和媽媽一同說服她，然後就『老笠』她﹗」楊卓娜回憶她睇完樓即決定買入，楊茜堯知道後呆了問︰「你們去買棵菜呀？」

楊卓娜在節目中自爆初入行時只有6000元月薪，兩姊妹都要慳住用錢，她放棄了很多和朋友外出飲食的機會。她說︰「這一行有幾多應酬，20年前出去飲一次酒也要300元，100、200元對我來說已經好好用。大家要有個共識，一起去渡過艱難時期。入行10幾年，我沒去過一次旅行。」

雖然辛苦，楊卓娜與楊茜堯當初買入的單位，至今已升值500幾萬，市值700幾萬。楊卓娜曾想過將單位放售，但楊茜堯不想賣出，認為樓價可以繼續升，單位目前租了出去。

（即時娛樂）