無綫資深製作人衞世輝上月猝逝 10‧9世界殯儀館設靈 (14:14)

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文章日期：2021年10月03日
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資深電視製作人、無綫非戲劇分部經理衞世輝的喪禮將於10月9日在紅磡世界殯儀館舉行。（資料圖片）
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資深電視製作人、無綫非戲劇分部經理衞世輝上月中猝逝，終年62歲。衞世輝的喪禮將於10月9日（星期六）於紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯，靈柩移奉歌連臣角火葬場火化。
（即時娛樂）
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