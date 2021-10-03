盧瀚霆AK爆肌廣告哄動全城 姜濤柳應廷︰下次考慮我們 (15:40)

姜濤被爆排舞時很開心，因為食得很飽。（林祖傑攝）

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、陳瑞輝（Frankie），今早現身MIRROR口罩的期間限定店，吸引數百「鏡粉」到場，有粉絲更提早至昨晚到商場霸位。姜濤呼籲粉絲勿炒賣MIRROR口罩，Jer亦說︰「雖然我們想要都冇，但貴就不要買。」

姜濤透露將推出新歌，因此未開始準備12月的MOOV音樂會演出，卻被Jer踢爆他因為食得很飽，因此排舞排得很開心。姜濤反擊，笑Jer口說要操弗，但深夜時拍MV仍吃宵夜，Jer稱他工作壓力太大時要進食減壓。

兩人被問到可有勇氣挑戰盧瀚霆（Anson Lo）及江𤒹生（Anson Kong，AK）赤膊上陣拍廣告時，Jer笑言︰「下次可以考慮我和姜濤！」姜濤回應︰「你得，我就得！」Jer說︰「點會唔得！本身每星期健身一次，現在最多做兩次。」看見兩位Anson的廣告時，他們說︰「當然勁啦！使唔使去到咁盡？他們真的很犀利，操練了很久，而且很勤力，我們都要努力！」

《Dear My Friend,》成為電台冠軍歌，姜濤說︰「開心有好成績，這首歌的初心是送給朋友，希望他在天之靈會聽到。估不到大家有共鳴，從歌曲中找到自己的理解。」Jer被讚跳舞有進步，說考慮下次推出跳唱歌。

Frankie至今仍未有個人單曲，他說︰「我還沒想過這件事，但有想過，如果出個人歌曲就一定是代表作。我目前對自己的歌藝仍未滿意，特別是身旁的Jer的標準那麼高。」Frankie透露有上堂學唱歌，認為時候到了才會向經理人花姐（黃慧君）自薦。Jer說︰「Frankie跳舞比我好，未有個人作品的成員其實也有上堂裝備自己。」

（即時娛樂）