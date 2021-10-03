《綜藝玩很大》1分之差落敗 吳宗憲愧疚沒為黃鴻升贏唯一一座金鐘獎 (17:45)

台灣已故藝人黃鴻升（小鬼），生前與吳宗憲、KID憑主持《綜藝玩很大》入圍《第56屆金鐘獎頒獎典禮》，角逐「益智及實境節目主持人獎」。頒獎禮昨晚舉行，吳宗憲、KID特別帶同代表小鬼的公仔入場，又為小鬼留了座位，惜他們最後失落獎項，《玩很大》以1分之差敗給曾國城的《一字千金－鬥字英雄會》。

吳宗憲和KID今日凌晨出席慶功宴。吳宗憲提到未能令小鬼贏取人生唯一一座金鐘獎感到非常愧疚；KID坦言有打敗仗的感覺，他第一時間傳短訊給小鬼妹妹及經理人，對他們表示「不好意思沒把獎盃拿回來，真的滿可惜，這是最後一次機會」。

吳宗憲認為未來綜藝節目的評審要融入觀眾的觀感，他說︰「我聽到評審賴勛彪老師說輿論有些影響，輿論難道要我們不能懷念我們的好兄弟嗎？我們哪裏都去了，非洲也去了，我還平平安安把他們帶回來，一個都不能少，我心裏的難受，難道這是輿論嗎？」

曾國城為小鬼未能獲獎感惋惜，他坦言在台上看見小鬼的公仔放在KID和吳宗憲的身邊時，也想到這是小鬼最後一次機會，最後卻是自己得獎。曾國城說︰「很不忍，好像剝奪了他得獎的機會，的確有一點小小的不好意思。如果這個獎頒給《玩很大》，也是一種圓滿，我也有點這種想法，不會覺得自己沒拿獎很遺憾。」

（即時娛樂）