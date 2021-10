next

丹尼爾卡特(Daniel Craig)第五度、亦是最後一次扮演占士邦的《007:生死有時》(007:No Time to Die),上月30日在全球54個國家及地區上映,雖然最大的兩個市場:美國定檔本月8日,內地更要等到29日才公映,但無損觀衆熱捧,據報《007:生死有時》首周末全球票房預計1.13億美元(約8.8億港元),成為疫情下最佳成績之一。

另一方面,傳聞會接棒扮演占士邦的湯哈迪(Tom Hardy),再次參演《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage),本月1日(周五)在美國上映,單日收3725萬美元(約2.9億港元)成為票房冠軍;業界估計此片首周末3天可收7130萬美元(約5.5億港元),成績不錯。香港觀衆則要等到本月13日才有機會欣賞。

(即時娛樂)