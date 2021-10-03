王家衛「澤東庫藏」藏品曝光 《東邪西毒》張曼玉鳳冠 (21:18)

王家衛以收藏家的身分精心挑選30件「澤東庫藏」拍賣，他感謝太太的協助，而藏品中包括張曼玉在《東邪西毒》中戴過的鳳冠（左圖）。（大會提供/資料圖片/明報製圖）

導演王家衛跟香港蘇富比現代藝術拍賣聯乘「王家衛×蘇富比」，其中一個合作項目「念念不忘：王家衛×澤東電影三十周年」，王家衛電影珍藏拍賣專場，王家衛以收藏家的身分精心挑選30件的「澤東庫藏」，包括服裝、道具、造型、攝影、海報等拍賣。他特別感謝太太的協助，「我太太陳以靳是惜物之人，我要感謝她，以及整個背後團隊多年來的默默努力，將這個歸宿發展到今天的『澤東庫藏』。從澤東成立以來，每一部電影，只要力所能及，我總會儘量留下可以收藏、值得收藏的東西。從文字到影像、聲音、服裝、道具，以至衍生物。我都希望為它們提供一個歸宿。在我手裏，這個歸宿只是一個小倉庫。」 對於「澤東庫藏」的未來，他用5個字表示：「有燈就有人。」

除了早前曝光的兩件經典之作外，為紀念澤東電影30周年的30件藏品也於近日正式與大家見面，包括《花樣年華》秘密（「2046」門牌金屬號碼、周慕雲（梁朝偉飾）在戲中寫小說的筆和火機）、《東邪西毒》中張曼玉戴過的鳳冠、《一代宗師》系列（書法金箔木牌匾、一橫一直海報）等，它們大部分來自於王家衛不同的電影：服裝、道具、造型、攝影、海報，以至他的個人收藏。每一件都代表着電影從製作到面世的不同工序，也均來自於「澤東庫藏」。

來自「澤東庫藏」中保留至今的經典，30件中亦有創新之作，包括王家衛長期合作伙伴張叔平、杜可風、夏永康、徐梓竣的作品，以及來自全球不同地區的藝術家、設計師，專門為此次30周年設計的作品。其中徐梓竣加入澤東時20出頭，參加的第一個劇組就是《一代宗師》，他是少有的全才，歷年來，不少澤東作品的海報及唱片封套都是出自他手，是澤東創作力量的重要一員。

30件藏品，經典或創新，每一件都獨一無二。它們與它們所承載的有關電影的初衷、記憶、熱血等，將跨越時間，被記起，然後被記得。

（即時娛樂）