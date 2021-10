《#後生仔傾吓偈》元祖主持合體 麥明詩：真係恭喜大家唔使再扮後生仔 (23:55)

無綫J2台綜藝節目《#後生仔傾吓偈》由2017年7月開始啟播,至今年9月底結束,宣布「畢業」。麥明詩(Louisa)、馮盈盈(FYY)及陸浩明是《#後生仔》的元祖主持,但麥明詩其後轉行做上班一族,故最後一集節目沒有她的身影。

雖然在幕前很難再看到3人同框畫面,但原來他們私下亦有聚會,近日3人相約食飯,麥明詩在社交網分享照片,並笑言恭喜大家不用再扮後生仔,她留言:「A big thank you to my partners,雖然大家已經喺唔同嘅地方工作,走唔同嘅路,但係幾年嘅合作同埋傾偈,已經建立咗不一樣嘅默契。陸浩係一位好好嘅前輩,喺好多好尷尬嘅場面拯救咗我哋,又會俾空間後輩發揮,教我哋好多技巧。觀眾未必睇到佢嘅功力有幾高;當冇事故發生,就係因為佢喺背後做咗好多嘢。FYY更加唔使講,轉數快、幽默、率真,鏡頭前鏡頭後同佢傾偈都雞啄唔斷,大家真係好get到大家(至少我覺得啦)。宜家冇得個個禮拜同你傾偈真係有啲唔捨得。我哋終於畢業啦,我真係恭喜大家唔使再扮後生仔啦。另外,多謝Mr R,佢喺背後幫咗/保護咗/救咗我哋無數次。 #後生仔傾吓偈 #畢業 #後會有期」

陸浩明亦有留言回覆麥明詩,「我都要多謝妳louisa,記得每次同妳開廠都總有驚喜亦有所得着,開始有時、結束有時,期待同阿麥再做另一種talk show」。他亦有在自己的社交帳號貼相,並留言說:「大家話last集後生仔節目冇咗louisa好似有啲可惜,好啦…詢(徇)眾要求我哋三位元祖MC都約咗食飯,傾足三粒鐘,內容相當Juicy,如果係節目…真係不敢想像。四年前第一次合作,大家個樣樣都變咗好多or好少? 但我哋之間就多咗一份默契、友誼…會期待我哋再做另一種Talk Show? #後生仔傾吓偈 #元祖MC大合體」

