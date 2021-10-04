王菀之伍仲衡拍MV四手聯彈 金曲Demo還原曝光 (12:46)

為了紀念超過20年友情，王菀之（Ivana）與著名音樂人伍仲衡合作，炮製特別音樂企劃，名為「仍然記得嗰一次」專輯，收錄12首歌，由Ivana演繹，當中6首是伍仲衡的作品，部分更還原Demo版，另外6首是顧嘉煇、黎小田、林子祥、林敏怡、李宗盛和許冠傑等殿堂級前輩作品。

日前Ivana和伍仲衡為《假如讓你吻下去》和《倒數》拍MV，《倒數》是鄭秀文《時間之光》的Demo版，MV拍攝期間2人四手聯彈，現場變成鋼琴演奏會。

Ivana和伍仲衡老友鬼鬼，甫見面搞笑互窒，伍仲衡說：「Ivana把聲好獨特...（Ivana：多謝！你讚緊我㗎呵？）係呀﹗佢唱歌好細聲，有時喺錄音室都聽唔到，支咪要整到好大聲。（Ivana：我因應你要我咁唱之嘛，要唔要我依家表演爆咪？）唔使。」

原來在Ivana出道前，幾乎包辦伍仲衡寫給女歌手的歌曲Demo，她說：「呢張碟除咗紀念我哋因為音樂而成為朋友，亦都同大家分享我哋好鍾意嘅音樂人前輩作品。錄歌翻唱Demo版時，回憶返晒嚟！」

Ivana感謝伍仲衡為了今次企劃，錄音室添置了不少高級器材，還推介專輯導賞，伍仲衡說：「日頭返工幾忙幾煩都好，夜晚一開呢張碟，即刻沉澱，然後一夜好眠，所以要每晚聽。最好攞住杯紅酒，慢慢歎。」在旁的Ivana笑說：「我唔飲酒，不過都可以拎住個酒杯chill下。」

而伍仲衡將於本月16日及17日假九展Star Hall舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》，音樂會籌備得如火如荼，他喜獲日本鞋商贊助靚鞋，揀鞋當天，他遇上粉絲在店舖取鞋，該粉絲興奮得要求伍仲衡在新鞋上簽名留念。

（即時娛樂）