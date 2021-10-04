事隔3個月終找數 呂爵安撰千字文講《大叔的愛》 讚黃德斌似爸爸 (14:36)

MIRROR成員呂爵安（Edan）今年歌影視三棲齊發，當中Edan拍攝《大叔的愛》令他人氣再急升，雖然劇集已播畢多時，Edan昨晚（3日）終於有時間在社交網分享拍攝感受，他花了近兩小時，並撰寫超過1800字的長文抒發感受，最搞笑是Edan在每個分段都寫下時間。

在劇中演田一雄的他寫道：「好啦事隔3個月，田一雄終於嚟找數啦﹗點解隔咗咁耐先講感想？其實我都唔想，我試過開咗個頭，但發覺完全唔知點樣入手（可能因為DSE中文作文拎3），頓時明白哩單嘢一定十分time consuming，所以就決定先將呢篇文擱置，等得閒啲先打，去到前幾日，我發覺我再唔打，可能下年《iSwim》出街我都未打，所以就逼自己襯今（昨）日夜晚得閒（平時拎咗嚟打機haha），一定要爆發小宇宙，完成呢個壯舉。」

Edan指自己有選擇困難症，揀相貼Ig也花了好多時間，他表示拍《大叔》的Crew，大部分來自《男排女將》的Crew，甚至有幾位是由他第一部劇《娛樂風雲》已開始合作，令他倍感親切；同時他亦感謝監製和導演大膽起用他和盧瀚霆（Anson Lo）做主角：「casting嗰陣仲係2020年嘅3月，當時嘅我哋連《男排》都未拍完，咁新咁冇經驗都肯用我哋，真係好大膽，真係我係你都驚。」

之後Edan表示跟劇中演員合作感到好好玩，盼之後再度合作，他特別多謝「大叔」黃德斌和隊友Anson Lo，他寫道：「多謝德斌咁照顧我，同我分享好多經驗，教我好多嘢，就好似個爸爸咁，超溫暖；Anson Lo就唔多講啦，好慶幸可以同你一齊參演呢套劇，希望未來我哋都可以繼續一齊進步一齊support住大家。」

最後Edan多謝「田一雄」這個角色：「全靠呢套劇，呢個角色，先會令大家認識Edan，更加了解Edan。所以遇上你，我真係唔知係自己幾生修來的福。當初收到casting通知，我就即刻衝去睇日版。

一睇完嘅感覺：嘩，好好睇，好好笑，好想做！因為自己本身就好鍾意喜劇，同時亦發現田一雄有部分地方的確同自己好似（善良，可愛嗰part），又覺得嗰啲浮誇樣好正，所以真係好期待。

而同時當然會有壓力，始終係第一次做主角，再加上日版真係做得好好，大家一定會有比較，好擔心會因為自己做得唔好，ruin（破壞）咗成套劇，所以臨出街前真係又緊張又興奮，又想睇吓自己嘅表現，又驚自己做得差。

到真係出咗街後，有好多人睇同話好搞笑係好開心嘅，不過同時自己睇返自己就發現好多位都可以做得好啲，亦都睇到好多唔同嘅comments，去到後尾甚至唔係好敢睇返自己，就索性唔睇算。

但之後諗通咗嘅就係，經驗少就係經驗少，演技未夠好就係未夠好，所以先更加要從呢次演出中汲取經驗同教訓，咁下次先可以做得好啲，每一次嘅拍攝同演出都係一個經驗嘅累積，如果我因為驚做得唔好驚比人話，就永遠都進步唔到。」

（即時娛樂）