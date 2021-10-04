內褲廣告惹熱話 AK未滿意身形自評70分：胸肌可以大啲 (16:55)

AK自評身形得70分，又表示如果有時間，胸肌可以再大些、腹肌亦可以再突出少少。（劉永銳攝/資料圖片）

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）為ViuTV節目《Have A Sweet Gym》擔任主持，邊學整甜品，邊做運動；今天（4日）邀來黃婉曼跟前香港男子劍擊運動員林衍聰學劍擊。

本月16日是AK的29歲生日，公司送上蛋糕為他預祝，並獲贈印有「Anson Kong」字樣的劍擊服和手套。AK說：「今年是我最後一年『2字頭』生日。生日願望希望自己、家人、朋友和貓咪身體健康。我經常受傷，之前弄傷手指仍未痊癒，健康和開心最重要，沒特別所求。（不想有女朋友？）這方面沒太大想法，反而想搬出來獨居，因為想養狗，還希望MIRROR愈來愈好，明年可以踏紅館，疫情過後，可以一起走埠。」

AK透露求學時看《當四葉草碰上劍尖時》已想學劍擊，但當時劍擊不普及，直至張家朗在奧運奪金，他學劍擊之心再被燃起。而他在節目中會炮製甜品，雖然平時下廚，但從未整過甜品，他說：「整甜品成功感更大。（識整埋甜品，女友會加分？）唉…我仲係一個人！」

談到他和盧瀚霆（Anson Lo）的爆肌內褲廣告令粉絲瘋狂，他多謝大家喜歡，但他未感滿意，「得3星期操肌，如果多些時間更好，胸可以再大些，腹肌可以再突出多些，現在得70分」。對於姜濤和柳應廷（Jer）表示有興趣拍內褲廣告，AK覺得他們有條件拍攝，尤其是隊中「肌肉擔當」李駿傑（Jeremy），故很期待Jeremy的性感演出。

黃婉曼笑指自己很幸福，可以品嘗AK親手製的甜品。首次玩劍擊的她自言沒運動細胞，「進攻要有步法，我掌握不到，好似跳舞彈起，又沒有平衡力。劍擊講求策略，可以訓練腦筋，很適合小朋友學，不過我女兒沒有學，細女想踢足球，大女現在學芭蕾舞」。

（即時娛樂）