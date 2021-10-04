江若琳為合約案出庭 老公蕭唯展全程旁聽 (23:05)

江若琳與寰宇老闆林小明纏繞約7年的經理人合約糾紛，今天（4日）於高等法院開審，由雙方作開案陳辭，預料明日傳召證人。林小明於早上9時30分現身法院，20分鐘後，江若琳在老公蕭唯展（前藝名蕭潤邦）陪同下到場。其間，江若琳稱因有突發事件，要先離開並到律師樓準備文件，留下老公蕭唯展繼續在庭內旁聽。而庭上透露，寰宇在涉事年份可以從江若琳的收入抽取65%佣金。

原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江若琳（原名江玲）及東旺國際娛樂有限公司。甫開庭時，代表江若琳的大律師透露，將會爭議寰宇施加不恰當的影響力，導致江若琳簽下涉案合約，質疑寰宇有意壓迫江若琳，損害江若琳的權益。

寰宇一方在開案陳辭表示，江若琳成為歌手之前，於2003年與另一間模特兒公司簽訂經理人合約，翌年5月才與寰宇簽訂10年合約。寰宇一方強調，該份合約表面上為期10年，實際上為期15年，因為寰宇與江若琳簽約當日，已告知會將合約延長至15年。

江若琳一方陳辭表示，合約列明寰宇在限期屆滿時，有權反對江若琳尋找第三方擔任經紀公司，意味合約可以再延長多5年，「可以綁住她（tie her down）足足20年」。

庭上另一爭議，在於合約列明「藝人之收入」的意思。寰宇一方表示，「藝人之收入」是指寰宇與江若琳一起賺取的收入，屬雙方合資所得。暫委法官廖文健一度質疑，從合約的上文下理去看，「藝人之收入」似乎是寰宇以託管人身分，替江若琳保管的報酬。

【案件編號：HCA1225/2014】

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（即時娛樂）