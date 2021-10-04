新歌剖白「出櫃」心路歷程 小肥怕麻煩不想拍拖 (22:30)

小肥（徐智勇）去年在陳志雲的網上節目內宣布「出櫃」，公開承認自己的同性戀取向。近日他推出由陳輝陽作曲、林夕填詞，獲度身訂做的新歌《廢柴》，唱出他「出櫃」的心路歷程。今次他以自嘲方式，鼓勵一班「同路人」去戰勝心魔，「我以前很在意別人的目光，無論是出櫃、做人、做歌手都經常會諗多咗，擔心別人會覺得我做新聞，所以在某些地方永遠選擇逃避，但其實都是自己心魔作祟，『廢柴』這個稱號都是自己給自己的。我現在已改了很多，想做就去做」。他坦言宣布「出櫃」後，整個人輕鬆不少，可以做回自己，身邊朋友都覺得他開心了很多，「對我來說，這個決定是得多過失，例如人際關係，而且也豐富了我演戲唱歌的感情」。

感情方面，小肥自跟台灣男友分手後，現時單身的他不想拍拖，原因竟然是他怕麻煩，「台灣那段不算情傷，而是再上一段感情，因大家已很習慣對方的脾性，再拍拖又要重新適應。其實我是一個很麻煩的人，要習慣我是需要些時間，因而會產生很多問題，說不定會把感情搞砸，所以現階段不想拍拖，隨緣吧！（有何擇偶要求？）不怕麻煩，會諒解我的工作，而且我是很需要有獨處的時間，如果對方會怪我這些，一律死刑。至於愛情觀，相處簡單、開心就行」。不過，小肥稱若然有日遇到對的人，他願望跟對方到外國註冊結婚。

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（即時娛樂）