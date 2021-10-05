我家無難事｜黃嘉樂性向成疑 牀戰劉思希再咀楊明 (12:46)

黃嘉樂在劇中跟劉思希咀完，又跟楊明咀嘴，性向成疑。（大會提供）

由鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、車婉婉、王君馨等合演的《我家無難事》，下星期迎來結局篇，

本周劇情高潮迭起，郭得明（楊明飾）、馮耀山（黃嘉樂飾）、田羽冰（劉思希飾）、莊致澄（王君馨飾）及郭景軒（胡㻗飾）錯綜複雜的五角關係已有突破發展。

自劇集開播，得明與耀山過從甚密的兄弟情，滲透HeHe味，不但劇中暗戀耀山的冰冰深感蹺蹊，連網民也對兩男的性向生疑；但隨著冰冰遇上大事件，她與耀山及得明的關係，將發生戲劇性轉變。

事緣冰冰遭壞作家騙財後，以為對方改過自新與他單獨見面，豈料卻險遭劫色，被非禮至衣衫不整的冰冰，在逃走時獲耀山英雄救美，耀山安撫冰冰時因意外抱在一起，二人隨即過電並發生關係。事後因為耀山不欲得明發現他與冰冰發生關係，冰冰大受打擊，性向成疑的耀山更與得明咀嘴，3人關係發展耐人尋味！

劇中嘉樂爆肌身形亦是焦點，原本瘦底的嘉樂，在2016年開始迫自己踏上健身之路，經過近5年的努力，嘉樂已操得健美Body。

另得明、景軒與澄澄的關係亦有突破性發展，雖然得明之前拒絕了澄澄，但隨著劇情推進，他卻多番遭澄澄迷倒，可惜又因自身性功能障礙及性向等疑惑遲遲未有表白；反而其外甥景軒則鼓起勇氣向年紀大自己一截的澄澄獻吻。

（即時娛樂）