遭姜濤彈額頭 盧瀚霆勁驚青 Jer口快快爆經理人有大肚腩 (14:29)

Anson Lo被姜濤用手指彈額頭，露出驚青又痛苦表情。（fb影片截圖）

MIRROR其中6位成員包括姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑盧瀚霆（Anson Lo）﹑呂爵安（Edan）﹑江𤒹生（AK）和柳應廷（Jer），將於12月7日假灣仔會展舉行《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》音樂會。

MOOV在facebook專頁貼了MIRROR玩「蒙著嘴大電視」遊戲，12子分成兩組，「普通組」成員包括Anson Lo﹑姜濤﹑陳瑞輝（Frankie）﹑王智德（Alton）﹑陳卓賢（Ian）和邱傲然（Tiger）；「精英組」成員包括楊樂文﹑AK﹑邱士縉（Stanley）﹑Edan﹑李駿傑（Jeremy）和Jer。

期間笑料百出，Edan做「生啤」有大肚腩動作時，Jer口快快講出經理人「寶姐」個名，其他成員立即起哄，AK更連續說：「佢（Jer）講㗎﹗佢講㗎﹗」Jer尷尬得以笑遮醜。

最後「精英組」大勝由Anson Lo負責做動作的「普通組」，Anson Lo被選出要接受大懲罰，並由姜濤使出他的絕招「手指彈額」，Anson Lo被姜濤連續大力彈額兩次，期間Anson Lo狀甚驚青兼露出痛苦表情，他的額頭被彈到紅了一片，並眼泛淚光呢﹗

（即時娛樂）