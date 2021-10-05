金馬獎提名｜吳鎮宇張震邱澤爭影帝 林嘉欣賈靜雯角逐影后 (18:40)

「第58屆金馬獎頒獎典禮」將於11月27日在台北國父紀念館舉行。今天（5日）由金馬影后謝盈萱孖金馬新演員得主陳姸霏，揭曉入圍名單。

影帝方面爭持激烈，包括張震《緝魂》、邱澤《當男人戀愛時》、鄭人碩《角頭—浪流連》、吳鎮宇《濁水漂流》、柯震東《金錢男孩》。吳鎮宇分享入圍感受，他說：「多謝大家嘅恭賀，好開心能夠入圍，亦恭喜《濁水漂流》各位朋友，套戲大家都係一齊出了一分力，一齊都有付出，希望大家都會有獎。」

張震得知入圍喜訊後，他說：「《緝魂》的梁檢察官情感濃郁，且賦予了讓人會對生命有反思的影響，謝謝導演創造了這樣有生命力的角色讓我去詮釋，也謝謝所有合作演員及工作人員們，特別是《緝魂》入圍最佳影片更令我感到興奮，因為這是對我們整個團隊及我的肯定，恭喜《緝魂》。」

影后方面，包括《瀑布》的「母女檔」賈靜雯和王淨雙雙入選，林嘉欣和方郁婷同樣憑《美國女孩》角逐，而《修行》的陳湘琪亦有份入圍。

林嘉欣聞悉入圍後開心說：「好多謝《美國女孩》團隊，因為有咁好嘅團隊才有咁好嘅消息。好開心入圍，好多謝和感恩。恭喜我在戲裏面的女兒芳儀（方郁婷），非常非常非常感動！非常謝謝《美國女孩》前前後後整個團隊。沒有他們就沒有機會今天收到這麼好的消息。謝謝！」

（即時娛樂）