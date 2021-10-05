金馬獎提名｜謝君豪柯煒林憑《濁水》角逐男配 李麗珍鍾欣凌爭女配 (19:00)

「第58屆金馬獎頒獎典禮」將於11月27日舉行，除了影帝影后爭持激烈外，男女配角同樣精彩，男配角入圍者包括已故藝人龍劭華《角頭—浪流連》、劉冠廷《詭扯》、謝君豪《濁水漂流》、馬志翔《月老》和柯煒林《濁水漂流》。

曾奪金馬影帝的謝君豪得知入圍後興奮表示：「哇！估唔到1997年《南海十三郎》贏了金馬獎男主角之後，24年後終於可以再度提名，當然好開心。當年參加金馬獎時實在太年輕，沒有太大感覺，拿完獎回劇組繼續拍戲，連慶功宴都冇搞過。但後來發現，這個獎對我的演藝事業幫助太大了，很多人都是因為這個獎項才關注我、認識我和十三郎這個人物。今次《濁水漂流》演『老爺』呢個角色再次受到金馬獎的肯定，我演技有進步唔敢講，起碼證明冇退步啦，哈哈。我個人當然有信心，同時希望《濁水》其他台前幕後的工作人員都可以獲得好的成績，讓大家關注同認識我們的香港電影。」

柯煒林則興奮說：「獲金馬獎最佳男配角提名好開心，更加開心嘅係《濁水漂流》有12項提名。『木仔』呢個角色對我好重要，我好喜歡呢個角色，同團隊合作亦好開心。入圍金馬獎係對於我呢幾年嘅演員生涯上，係好大嘅肯定。多謝咁多位一直支持香港電影的觀眾。」

最佳女配角方面，入圍者包括在金鐘獎封后的鍾欣凌《當男人戀愛時》及溫貞菱《不想一個人》，以及陳庭妮《青春弒戀》、李麗珍《濁水漂流》和王渝萱《該死的阿修羅》。李麗珍得知入圍後說：「收到呢個消息好開心，拍攝呢部電影的時候，就好似做功課一樣，希望可以合格之餘仲可以攞高分，知道自己演出嘅電影可以喺其他地方認同，呢個滿足感已經勝過一切！我再次要多謝李駿碩導演揀我，多謝吳鎮宇、謝君豪和mm2的團隊喺拍攝嘅時間畀好多空間我發揮！我好開心同香港觀眾講我哋嘅電影又一次畀其他地方認同！」

至於艾怡良、韋禮安和茄子蛋則爭最佳原創電影歌曲。

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（即時娛樂）