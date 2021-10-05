金馬獎提名｜《濁水漂流》獲12項提名 導演李駿碩意外又興奮 (19:28)

「第58屆金馬獎頒獎典禮」將於11月27日在台北國父紀念館舉行。由李駿碩執導，吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如及柯煒林等合演的港產片《濁水漂流》榮獲12項提名，包括最佳劇情片、最佳導演（李駿碩）、最佳男主角（吳鎮宇）、兩個最佳男配角（柯煒林和謝君豪）、最佳女配角（李麗珍）和最佳改編劇本等。

李駿碩得悉喜訊感到興奮和意外，他說：「非常興奮同意外有咁多提名，金馬在我心目中尤其重要。我特別高興柯煒林、黃衍仁同梁銘佳都有入圍，佢哋同我一樣比較新入行，亦好多謝整部戲的所有台前幕後，同埋mm2上下的努力。」

由林嘉欣主演的《美國女孩》獲7項提名，包括最佳劇情片、最佳女主角、最佳新導演及新演員。電影《瀑布》有11項提名，包括最佳劇情片、最佳女主角、最佳導演和最佳原著劇本等。電影《緝魂》亦獲11項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角及最佳改編劇本等。

「第58屆金馬獎」入圍名單：

最佳劇情片

《緝魂》

《瀑布》

《濁水漂流》

《美國女孩》

《月老》

最佳導演

程偉豪《緝魂》

羅卓瑤《花果飄零》

鍾孟宏《瀑布》

李駿碩《濁水漂流》

何蔚庭、胡至欣《青春弒戀》

最佳男主角

鄭人碩《角頭－浪流連》

張震《緝魂》

邱澤《當男人戀愛時》

吳鎮宇《濁水漂流》

柯震東《金錢男孩》

最佳女主角

陳湘琪《修行》

賈靜雯《瀑布》

王淨《瀑布》

林嘉欣《美國女孩》

方郁婷《美國女孩》

最佳男配角

龍劭華《角頭－浪流連》

劉冠廷《詭扯》

謝君豪《濁水漂流》

柯煒林《濁水漂流》

馬志翔《月老》

最佳女配角

鍾欣凌《當男人戀愛時》

李麗珍《濁水漂流》

陳庭妮《青春弒戀》

王渝萱《該死的阿修羅》

溫貞菱《不想一個人》

最佳紀錄片

《給阿媽的一封信》

《獨舞者的樂章》

《二○二○年的一場雨》

《時代革命》

《絳紅森林》

最佳紀錄短片

《一抔黃土》

《捕鰻的人》

《度日》

《良夜不能留》

《寍》

最佳動畫長片

入圍從缺

最佳劇情短片

《詠晴》

《巴基之詩》

《貓與蒼蠅》

《姊姊》

《天下烏鴉》

最佳動畫短片

《蝴蝶果醬》

《極夜》

《水中的女孩》

《稻草記》

《海角天涯》

最佳新演員

艾怡良《我沒有談的那場戀愛》

林鉅《兜兜風》

李沐《青春弒戀》

方郁婷《美國女孩》

潘綱大《該死的阿修羅》

最佳新導演

許富翔《詭扯》

殷振豪《當男人戀愛時》

任俠、林森《少年》

C.B. Yi《金錢男孩Moneyboys》

阮鳳儀《美國女孩》

最佳原著劇本

柯淑卿《高山上的熱氣球》

鍾孟宏、張耀升《瀑布》

阮鳳儀、李冰《美國女孩》

樓一安、陳芯宜《該死的阿修羅》

陳果、林紀陶《鬼同你住》

最佳改編劇本

程偉豪、金百倫、陳彥齊《緝魂》

林宇辰、許富翔、歐力福《詭扯》

錢翔《修行》

李駿碩《濁水漂流》

九把刀（柯景騰）《月老》

最佳攝影

Kartik VIJAY《緝魂》

鍾孟宏《瀑布》

梁銘佳《濁水漂流》

Giorgos VALSAMIS《美國女孩》

周宜賢《月老》

最佳視覺效果

郭憲聰、劉惟熠、程偉豪《緝魂》

郭憲聰《詭扯》

李志緯、謝岡達《瀑布》

嚴振欽《月老》

徐國洲、董明星《複身犯》

最佳美術設計

黃美清、梁碩麟、廖惠麗《緝魂》

蕭仁傑《詭扯》

趙思豪《瀑布》

王誌成《月老》

陳柏任《不想一個人》

最佳造型設計

葉竹真、蕭百宸、劉顯嘉《緝魂》

宋冠儀《詭扯》

許力文《瀑布》

潘燚森《濁水漂流》

林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉《月老》

最佳動作設計

洪昰顥《緝魂》

洪昰顥《詭扯》

陳文輝、朱科豐、馮仁稚《叱咤風雲》

楊志龍《月老》

黃偉亮《鬼同你住》

最佳原創電影音樂

陳建騏、羅恩妮《聽見歌 再唱》

李英宏《我沒有談的那場戀愛》

盧律銘《瀑布》

黃衍仁《濁水漂流》

侯志堅《月老》

最佳原創電影歌曲

《我這個人》—《我沒有談的那場戀愛》

《愛情你比我想的閣較偉大》—《當男人戀愛時》

《濁水漂流》—《濁水漂流》

《如果可以》—《月老》

《逐個逐個》—《鬼同你住》

最佳剪輯

解孟儒《緝魂》

賴秀雄《瀑布》

麥曦茵、李駿碩《濁水漂流》

L2、任俠《少年》

李蕙、何蔚庭《青春弒戀》

最佳音效

簡豐書、李育智、陳家俐《緝魂》

湯湘竹、劉小草、曾雅寧《詭扯》

Boom SUVAGONDHA、Steve MILLER、Warat PRASERTLAP、Varut OPASWATANAKUL《叱咤風雲》

杜篤之、江宜真、陳冠廷《青春弒戀》

高偉晏、朱仕宜《月老》

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（即時娛樂）