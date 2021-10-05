王心慰藉《我家無難事》傳達珍惜所有信息 讚馬德鐘有喜感成亮點 (22:50)

無綫劇集《我家無難事》下星期進入結局篇，此劇由影后鮑起靜、視帝馬德鐘、視后唐詩詠、關禮傑、楊明等演出，監製王心慰希望透過笑中有淚的劇情，傳達珍惜所有的信息。過往，王心慰監製的《黃金有罪》、《失憶24小時》等均表現人性的陰暗面，今次她與編審林麗媚構思開拍《我》劇時，盼展現正面思維及較貼地，圍繞一個家庭的故事，在茶杯裏的風波中，劇情未必有太強追看性，故希望角色有趣增新鮮感。王心慰坦言開拍前，不知馬德鐘會如何處理具備「自我感覺良好」特質的大佬角色，但開拍第一日已覺得他演得很爆，處理得很好，很有喜感，是一個亮點。

王心慰認為由鮑姐演媽子是不二之選，「當故事構思好時，靈魂人物『媽子』一定是鮑姐，當時鮑姐在英國，我致電邀請她，她很信任我，很快答應回港演出，我立即安心，覺得好穩當，因為如果阿媽冇阿媽感覺，做不到那種凝聚力。配合媽子的年代，想到安排鮑姐做花紐的手工藝，用自己雙手養大幾個仔女，如何維持一頭家。當以為仔女長大可以放心時，原來仔女各自有好多問題」。

至於楊明飾演的弟弟，專心事業，對其他事不計較，亦沒想感情事；王心慰說自己拍《梟雄》時，楊明演繹該劇的角色很孩子氣，演得很好，今次《我》劇需要大男孩感覺的細佬角色，故想到他。該劇開拍前楊明捲入官非，王心慰直言沒有擔心，「我着重演員是否適合角色，不會考慮或計算太多。曾有人話『呢個演員唔夠靚？冇觀眾緣，你用佢？』我從來冇計這些，只計演員是否適合角色，適合就畀佢做。可能觀眾只看到他一面，但透過角色可以讓觀眾看到他的另一面，可能有不同看法」。

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（即時娛樂）