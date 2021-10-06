呂爵安認歌藝不及炎明熹︰不應只看藝人單一方面表現 (18:54)

呂爵安（Edan）、魏浚笙、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜及徐浩昌，今天出席ViuTV遊戲節目《膠戰S2》記者會。眾主持再次合作，異口同聲稱希望節目可以拍到第6季。他們即場玩問答遊戲，Edan與岑珈其示範用肚合力夾爆氣球，十分搞笑。

Edan今日推出新歌《My Apple Pie》，MV今晚9時上架。他盛讚MV女主角林愷鈴︰「她身材高䠷，又是港大師妹，我非常欣賞！」

MIRROR隊友盧瀚霆（Anson Lo）新歌《Megahit》成功打入港台「中文歌曲龍虎榜」，Edan表示歌曲能否上榜要視乎電台口味，他不知道自己的新歌能否上榜，亦無意主動到港台「打招呼」，認為如要開口叫對方「幫忙」就失去原意。

對於被網民諷刺歌藝不及同於今年爭新人獎的炎明熹，Edan自言歌藝的確不及炎明熹、張天賦（MC）及曾比特，需時間提升音樂水平，但認為不應只看藝人單一方面，應綜合多方面表現。

對於MIRROR部分成員被本地Rapper「Novel Friday」出歌諷刺只識賣樣，Edan說︰「我自問想賣樣都未必有份，而且我們12個人也不同樣，總有一個適合大家。部分成員除了有樣，也有其他才華。我們各人也努力提升自己，希望得到大家認同。」

《膠戰S2》每集將改為播放1小時，又在郵輪、大型商場實景拍攝，Edan希望節目長拍長有，變成長壽節目。他說︰「這個節目是我拍得最舒服、開心及沒有壓力的！」

（即時娛樂）