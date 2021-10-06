女藝人拍打戲同樣付出體力 唐詩詠盼男女演員同工同酬 (19:10)

唐詩詠、關心妍和泳兒今天（6日）到旺角出席活動，分享護膚心得。唐詩詠自爆有脫髮問題，她說：「3、4年前，髮型師發現我髮線移後了，當時好驚、好想喊，以為只有男人，好似我爸爸和哥哥才有脫髮問題，女人不會有。脫髮是因為我身體差和工作壓力大，所以開始注意頭髮護理、調理身體和減少工作，拍完一齣劇要休息半年，我已經不後生，要愛惜自己身體。」

關心妍和泳兒均注重護膚，關心妍稱經常出入冷氣地方，肌膚變得乾燥，所以每天敷面膜保濕；泳兒否認貪靚，因為曾經爛面，身體又怕凍，加上臉孔是藝人的搵食工具，故特別注重護膚和保養。

提到特首林鄭月娥發表任內最後一份施政報告，提到會加強醫療、住屋有新政策及成立「文化及體育局」，她們均表示好事。

唐詩詠認為醫療和房屋是民生問題，她說：「很多藥物，市民都難以負擔，例如標靶藥，我朋友都有這個問題，希望政府有多點資助。文化及體育局能幫到演員，現在無嘢保障到我們，全世界男演員片酬都高過女演員，拍打戲其實女演員和男演員體力付出都一樣，希望做到同工同酬。」

關心妍也認為施政報告解決民生問題當然是好事，她的「妍亮生命慈善基金」幫助低收入家庭和透過音樂去治療。

（即時娛樂）