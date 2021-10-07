思家大戰｜斗膽向創意總監C君挑機 江嘉敏自爆飛仔無數 (16:28)

由李思捷主持的遊戲節目《思家大戰》，將於周日（10日）晚上播出第6集，今集嘉賓包括由何廣沛、江嘉敏（Kaman）、郭子豪（Arnold）、方紹聰（奶仔）、朱智賢（朱朱）組成的「喪B隊」，以及由袁偉豪（Ben）、鄭詩君（C君）、陳自瑤（YoYo）、丁子朗、劉佩玥（Moon）組成的「把關隊」。

「喪B隊」於第一條「初吻發生喺邊度」的民調問題中，竟破了節目紀錄，以首輪零答錯成績成功清版，令思捷也驚呼：「未見過第一Round就清版！」一眾嘉賓之中，以Kaman最語出驚人，她首先在爭奪回答權環節時，向新上任的J2創意總監C君挑機：「你驚唔驚？（驚！）知驚就好！」之後思捷問她「飛過幾多條仔」時，她再發表驚人言論：「數唔晒！」

至於升呢為J2創意總監的C君，錄影時未獲厚待，更多次被「擺上枱」，繼Kaman公然挑機，思捷都不忘揶揄他：「你覺得你嚟緊創意總監嘅工作，有啲咩新諗法？」轉數快的C君馬上以爛Gag化險為夷：「首先我可能會所有節目都係李思捷做先啦，我直頭想喺J2開一個節日，叫李思『節』！嗰日我哋一齊紀念佢。」思捷聞言即忍不住大叫：「啋！」場面爆笑。

（即時娛樂）