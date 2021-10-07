C AllStar拍MV 四子共浴又攬又惜 On仔釗峰肌肉擔當 (17:23)

組合C AllStar的新歌《還有48小時》登場，日前於一間有私人泳池的大宅拍MV。在構思MV拍攝方向時，導演依據四子喜好作為藍本，陳健安（On仔）想吃蛋卷、何建曦（Jase）最緊要有酒、吳崇銘（King）希望有泳池和打碟機，要有開派對感覺、梁釗峰（釗峰）則要求好多好多愛，造就了今次的新歌MV，也是C AllStar入行以來，最熱鬧、最大尺度、最多攬攬惜惜畫面的MV。

為迎合King的要求，MV導演將大宅客廳佈置為派對房，當日安排了大班男女跳舞狂歡，King負責打碟，Jase要求的美酒，眾人情緒高漲，投入瘋狂派對之內。

釗峰的要求是四子之中最特別，他說：「雖然開心玩為主，但因為得48小時，背後件事好sad，我設定自己角色，係好想有好多愛包圍，所以我會好瘋狂地需要愛。」

On仔亦說：「釗峰說出重點，可能佢怕尷尬，等我幫佢講佢嘅要求，就係hug hug同kiss kiss，其中3位男演員，仲要畀你kiss唔同部位。」

導演在拍攝時，多次安排釗峰輪流飛撲攬實3位拍檔，再送上深情一吻，滿足他hug hug同kiss kiss要求。派對去到下半場，眾人移師到屋外的私人泳池狂歡，King即興一躍跳進泳池，表現high爆！

接着四子返回屋內，更走到浴室位置，他們準備玉帛相見，一齊冲泡泡浴，因為要脫去上身衫，埋位前On仔努力操肌，釗峰亦不執輸，狂做掌上壓，Jase和King無需肌肉擔當，早已走到浴缸享受泡泡浴：「我哋未試過有咁多肌膚之親，最親密只係幫對方按摩，私底下亦未試過一齊游水。」

（即時娛樂）